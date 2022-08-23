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İstanbul Havalimanı'nda 2 yılda 1 milyona yakın uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda 2 yılda 1 milyona yakın uçuş gerçekleşti

Muhalefetin “karda, rüzgarda, yağmurda çalışamaz” diyerek yapımına karşı çıktığı İstanbul Havalimanı’nda iki yılda 1 milyona yakın uçuş gerçekleşti. TBMM’de bir soru önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu uçuşlardan sadece 229’unun diğer havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

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İstanbul Havalimanı’nın plan, inşa ve işletme süresince spekülasyonlara konu yapılan yer seçimine cevap farklı havalimanlarına yönlendirilen uçak sayısı ile verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM’de bir soru önergesini yanıtladı. Havaalanının hizmete açıldığı 7 Nisan 2019 tarihinden günümüze kadar toplam 948 bin 882 uçağın inip kalktığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, bu uçakların sadece yüzde 0,024'üne denk gelen 229 uçuşun diğer havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.

İniş kalkış bir milyonu aştı

2019’da hizmete giren İstanbul Havalimanı’nı kullanan uçak ve yolculara ilişkin son verilere gelince. Dün itibariyle İstanbul Havalimanı’ndan 262 noktaya uçuş yapılabilirken havaalanını kullanan yolcu sayısı da 151 milyonu aştı. Bir milyon 35 bin 355 uçak iniş kalkış yaptı.

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