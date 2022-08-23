Güzelim kekiniz kalıbından bir türlü çıkmıyorsa bunları deneyin! Çayın yanı keksiz kalmasın

Misafiriniz geldi, kek yaptınız ve keki kalıbından çıkaramıyor musunuz? Hemen bu yöntemleri deneyin ve kekinizi tek parça halinde kalıbından çıkarın. Kekler dağılmasın, kek kalıplarına yapışan keklerle uğraşmayın. Kekin yapışmaması için de, yaptığınız kekin kolaylıkla kalıptan çıkabilmesi için de işinize yarayacak altın önerilerle geldik. Bu yöntemleri aklınıza kazıyacaksınız...

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Evde otururken birden aklınıza gelir kalkıp hemen bir kek çırparsınız. Ya da misafir gelir ve çayın yanında atıştırmalık hemen bir kek yaparsınız. Ama bu keki yaparken bazı tedbirleri almazsanız keki kalıbından çıkarmakla uğraşırsınız. Diyelim ki keki yaparken dikkat etmediniz ve kek, kalıbına yapıştı. İşte o zaman da bu yöntemleri bilmiyorsanız yine yandınız. Kekiniz kalıptan çıkmaz ve darmadağın olur, servis edecek bir dilim kek bile bulamazsınız. Kekinizin kalıba yapışmaması, eğer yapıştıysa da kolaylıkla çıkabilmesi için sıralayacağımız yöntemler gününüzü kurtarabilir. İşte o taktikler...

Kalıp seçimi

Kek yaparken tercih edeceğiniz kalıp, sandığınızdan daha önemlidir. Eğer metal kaplar tercih ederseniz, kekinizin kalıba yapışma ihtimali daha yüksektir. Silikon kalıplarda yapılan kekler hem daha lezzetli olur hem de kolaylıkla çıkar.

Kalıbı yağlamak

Kullanacağınız kalıp silikon değilse mutlaka yağlayın. Kalıbı yağlamadıysanız, kekinizin yapışmama ihtimali yok diyebiliriz.

Kalıbı unlamak

Yağladığınız kalıbın üzerine un serpiştirin ve fazla unu silkeleyin. Eğer fazla unu silkelemezseniz unlar kekinizin tabanına yapışır ve tadı bozulabilir.

Pişime kağıdı

Eğer işinizi tamamen garantiye almak istiyorsanız da yağlayıp unladığınız kalıbın içine bir pişirme kağıdı yerleştirin. Böylelikle yapışmanın y'siyle karşılaşmayacaksınız.

Nemli bez

Yukarıdaki işlemleri uyguladıysanız ve kekiniz yine de kalıbından çıkmadıysa kek kalıbını düz bir tabağın üzerine ters çevirip koyun. Daha sonra kalıba bir nemli bez örtün ve bekleyin. Bu işlem kekin kalıptan kolayca çıkmasını sağlayacaktır. Bir bıçak yardımıyla da dikkatli bir şekilde kekin kenarlarını kalıptan ayırabilirsiniz.

Suya koymak

Kek kalıbını su dolu bir kabın içine koyabilir ve kekin kalıptan rahatlıkla ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Ama bu işlrmi yaparken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. O da içine koyduğunuz suyun, kalıbın içine taşmaması... Eğer su taşıp kek kalıbının içine girerse, kekiniz su çekecek ve bütün emekleriniz boşa gidecektir.

Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kekiniz hala kalıptan çıkmıyorsa, kalıpla alakalı bir sorun vardır ve yeni bir kek kalıbı almanızın vakti gelmiş demektir. Ama bu yöntemler genellikle işe yarar ve çayın yanında yiyebileceğiniz lezzetli bir kekiniz olmuş olur...