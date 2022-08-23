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BİM kendi enflasyonunu açıkladı! BİM'e göre enflasyon yüzde 110 civarında...

BİM kendi enflasyonunu açıkladı! BİM'e göre enflasyon yüzde 110 civarında...

BİM marketler zinciri kendi enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 79.4 olarak açıklarken, BİM Mali İşler Müdürü Haluk Kurtoğlu, "Enflasyon bizi yarın nerelere götürecek bilmiyoruz ama şu anda görünen şu ki, bizim 12 aylık enflasyonumuz yaklaşık 110 civarında" dedi.

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TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamını yüzde 79.4 olarak açıklamıştı. Enflasyon rakamlarıyla ilgili tartışma sürerken, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in Türkiye'de enflasyonun artmasından sorumlu tuttuğu BİM'in Mali İşler Müdürü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, “Enflasyon bizi yarın nerelere götürecek bilmiyoruz ama şu anda görünen şu ki, bizim 12 aylık enflasyonumuz yaklaşık 110 civarında” dedi.

Bloomberg HT’ye konuşan Dortluoğlu, “Türkiye yıl sonunu yüksek bir enflasyonla kapatacak gibi görünüyor. Biz de bu doğrultuda yıllık ciro artışımızı yüzde 100'ün üzerinde bir oranla revize ettik” diye konuştu.

Enflasyon muhasebesi uygulanmalı

Dortluoğlu ayrıca, yüksek enflasyona rağmen enflasyon muhasebesine geçilmemiş olmasının da işini doğru yapan firmalar için haksızlık oluşturduğunu vurguladı.

“Şunun altını çizmek istiyorum, Türkiye’de hala enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Bu çok büyük bir eksiklik” diyen Dortluoğlu, “Kanunlara uyan, vergisini ödeyen kurumlar kazanmadıkladı karlar üzerinden vergi ödüyorlar. Normal şartlarda enflasyon yüzde 30-40’lı seviyelere geldiğinde enflasyon muhasebesi uygulanması gerekir” dedi.

İşini doğru yapanlara haksızlık

“3 yıllık enflasyon yüzde 100’ü geçerse o ülkede enflasyon muhasebesi uygulanması gerekir” diyen Dortluoğlu, şöyle devam etti: “Bizim şuan yıllık enflasyonumuz yüzde 100’ü geçmiş durumda. Ama hala uygulanmıyor. Bu, işini doğru yapan kurumlar açısından haksızlık.”

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