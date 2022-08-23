Bez Bebek Yağmur gözünü kararttı! Asena Keskinci'nin son pozları ateşleri yükseltiyor

Yayınlandığı döneme damga vuran ekranların sevilen dizisi Bez Bebek'te 'Yağmur' karakterine hayat veren küçük Asena artık bir genç kız oldu. 21 yaşındaki Asena Keskinci sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Güzel oyuncunun yıllar içerisindeki değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor. İşte Asena Keskinci'nin ateş çıkaran pozları...

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Asena Keskinci, Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat vermişti. Ö dönem kızıl saçlarıyla hafızalara kazanan güzel oyuncu şimdilerde ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adeta ateş ediyor.

'Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü

2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinda Yağmur karakteri ile izleyici ile buluşan Asena Keskinci, sempatik oluşunun yanı sıra kızıl saçlarıyla da hafızalara kazınmıştı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini de hayat veren güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor ve değişimini görenler ise gözlerine inanamıyor.

Mine Tugay'a benzetiliyor

Hafızalara kazınan çocuk ünlülerden olan Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı. 21 yaşındaki güzel oyuncu Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetiliyor. 336K takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımları ise oldukça cüretkar.

Asena Keskinci kimdir?

Paylaşımları ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Güzel oyuncu; Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli Sinema filminde rol aldı.

2010 yılında TRT Kadın Ödüllerinde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

En son Masumiyet dizisinde rol aldı

Asena Keskinci, en son Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Rol aldığı sinema ve dizi projeleri dışında birçok reklam filminde yer almıştır.

Reklam filmlerinin aranan yüzü

Yer aldığı projelerle ve güzelliği ile adından sıkça bahsettiren Asena Keskinci adeta reklam filmlerinin de aranan yüzü oldu. Başarılı oyuncu Sana Margarin, Pınar Sosis, Ford Focus ve Defans – Eczacıbaşı markalarının reklam filmlerinde de oynadı.

İşte güzel oyuncu Asena Keskinci'nin inanılmaz değişimi;

Asena Keskinci şimdilerde kızıl saçlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Genç oyuncu, güzelliğiyle oldukça dikkat çekiyor.