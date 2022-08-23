Bakan Kurum sosyal konut projesinde detayları açıkladı: Aylık taksitler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dev sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, projede gelir ve yaş skalası oluşturulacağını söyledi. Kurum, aylık taksitlerin asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacağını duyurdu.

Abone ol

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dev sosyal konut projesiyle ilgili detayları açıkladı.

240 aya varan vade imkanı

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Asgari ücretlinin ödeyebileceği tutar olacak

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

2,5-3 yılda teslim edilecek

Anahtar teslimini lansman itibariyle 2.5-3 yıllık sürede gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum, “konut sayısının 150-200 binin üzerinde olacak mı?” sorusuna “13 Eylül’de açıklanacak Ankara’daki program ile anlatılacak” diye cevap verdi.

Ofisler konuta dönüştürülecek mi?

Kurum, ayrıca ofislerin konutlara dönüştürülmesiyle ilgili de “Görünen 50 bin ama daha üstünde olabilir. Plazaları satmadıysa satıp da muvaffakiyet alabildiyse imar tadilatı ile yapabilir. Arzı arttıracağız.” dedi.