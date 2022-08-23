'Kral çıplak' diyen Bülent Arınç'ın muhteşem dönüşü! Hadi Özışık yorumluyor...

Bülent Arınç, daha kısa bir süre önce 'kral çıplak demenin zamanı geldi' demiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'ye karşı sert eleştiriler yöneltmişti. Erdoğan çağırınca da koşa koşa Manisa Mitingi'ne gitti ve orada kürsüye çıktı. Arınç'taki bu ani değişimi İnternethaber Medya Grubu yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumladı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Manisa'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanının konuşması öncesinde Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da kürsüye çıkarak vatandaşlara seslendi.

Arınç'ın programa katılması son dönemdeki eleştirileri nedeniyle hem AK Parti tabanından hem de muhalefetten tepki aldı.

Eski TBMM Başkanı, bu tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabından uzun bir yazılı açıklama yayınladı.

"Olaylara siyah-beyaz bakanların haksız eleştirileri" Arınç, AK Parti tarafından memleketi Manisa'da davet edildiği her programa katıldığını ifade ederken olaylara sadece siyah-beyaz bakanlar tarafından haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

Bülent Arınç'ın bu dönüşünü İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.