Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye alengirli sözler! İlk kez bu kadar net konuştu

Şu ana dek 2 kez evlenen ancak ikisinde de anlaşmazlıklar sonucu ayrılan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Gökhan Çıra'nın sosyal medyadan paylaştığı son mesajın Selin Ciğerci'ye ithafen yazıldığı konuşuluyor.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında ikinci kez dünya evine giren ama ilişkilerini yürütemeyen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra peş peşe yaptıkları açıklamalarla boşanacaklarını açıklamıştı. Adli tatilin bitmesini bekleyen ikili şu sıralar farklı yerlerde tatil yapıyor.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Selin Ciğerci'nin havuz başında yaptığı dans görenleri hayrete düşürdü.

Gökhan Çıra gündemi salladı

Sosyal medya hesabından tatil paylaşımında bulunmaya devam eden Gökhan Çıra'nın bir paylaşımı ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

1 haftadır hasta olan Selin Ciğerci bir süre önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyle görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Gökhan Çıra, ortaya atılan bu iddiaların ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bir Instagram kullanıcısının "İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır" görselli paylaşımını alıntılayan Gökhan Çıra'nın söz konusu paylaşıma düştüğü notla Selin Ciğerci'ye göndermede bulunduğu düşünüldü.

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye gönderme

Gökhan Çıra paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"O yüzden düşerseniz de tek düşün, çıkarsanız da tek çıkın. Arkanızdan kimse ne 'Ben düşürdüm' diyebilsin ne de 'Ben çıkardım' diyebilsin. Ben her şeyi 'TEK yaptım' diyebilin."

Gökhan Çıra kimdir?

16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelen Gökhan Çıra, futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra sırasıyla; Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi'ne transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

Daha sonra ayrılan fakat 2022 yılının Mayıs ayında tekrardan evlilik kararı alan ikili, bu evliliklerinde de mutluluğu bulamayınca bir kez daha ayrıldı.

Selin Ciğerci kimdir?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Selin Ciğerci 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 36 yaşındaki Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı Selin Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonuludur. Zeytinburnu’nda babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, Okan Ünsal adı altında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile İstanbul'da nikah masasına oturdu. 2021 sonbaharında ise ayrılık yaşadı. 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekmişti. Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.