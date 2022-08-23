MasterChef Türkiye'de gözyaşları sel oldu! ''Annem bana can verecek''

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de geçen sezon yarışan isimler 2022'nin yeni ana kadrosu ile bir araya geldi. MasterChef'in geçen sezon ki yarışmacılarından Hamza Mercimek hastalığı nedeniyle programa uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. Programa neden katılamadığını açıklayan Mercimek, stüdyoda bulunan arkadaşlarını ve izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte programa damga vuran Hamza Mercimek'in o açıklamaları...

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye, dün 48'inci bölümüyle izleyicilerle buluştu. MasterChef Türkiye 2022 kadrosunun belli olmasının ardından 2021'de yarışan eski yarışmacılar sürpriz yaparak yeni yarışmacılara başarılar diledi. Geçtiğimiz sezon yarışmada hünerlerini sergileyen Hamza Mercimek hastalığı nedeniyle programa katılamazken, neden katılamadığını açıkladığında duygu dolu anlar yaşandı.

Hamza, stüdyoya görüntülü olarak bağlandı

Yaşadığı hastalığı ve tedavi sürecini anlatan Mercimek, "Çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce yan ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlayacaklarını söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ve böbreklerimi maalesef kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. Şu an haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum" dedi.

''Annem bana can verecek''

MasterChef eski sezon yarışmacılarından olan Hamza Mercimek açıklamasında ayrıca; "Çok zor bir şey ama tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak" diye devam etti.

Gözyaşları adeta sel oldu

"Böyle de mutluyum. Evden çıkamıyorum. Sizleri görmek benim için iyi oldu" diyen Hamza Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'ndan destek mesajı

MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, yarışmada Hamza Mercimek ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak genç isme destek verdi. Sivrioğlu paylaşımında; "Acil şifalar benim güzel ve güçlü kardeşim. Yanındayız" ifadelerini kullandı.

Masterchef Hamza Mercimek kimdir?

MasterChef 2021 ana kadrosunda yer alan Hamza Mercimek hastalığını ve tedavi sürecini açıklamasının ardından programı izleyenler Hamza Mercimek ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki Masterchef Hamza Mercimek kimdir? Masterchef Hamza Mercimek nereli ve kaç yaşında? İşte Masterchef Hamza Mercimek ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

Hamza Mercimek MasterChef'e İstanbul’dan katılmıştı. 25 yaşında olan ve iddialı konuşmaları ile dikkat çeken Hamza aslen Bolu doğumlu. Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyordu. Mercimek birçok otel ve restoran mutfağında çalıştı.

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra liseye başlayan Hamza Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını açıklamıştı.