Bakan Nureddin Nebati'den milyonları ilgilendiren flaş KYK borcu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati'den milyonlarca kişiyi ilgilendiren KYK borçlarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Nebati, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Nureddin Nebati'den KYK borçlarıyla ilgili flaş açıklama geldi.

İşte Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar;





"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini gerçekleştireceğiz. Dar gelirliler için iki yeni destek için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak. (Ticari kredilere faiz sınırı) son alınan karar ile üç ayaklı bir model geliştirildi.

Bankalar pazartesiden itibaren menkul kıymetlere olan ilgilerini artırdı. 2 ve 10 yıllık tahvillerde 2 puandan fazla düşüşler gördük. Eylül ayında tahvil ihracına çıkacağız, bankalarımızın ihtiyacını karşılamış olacağız, alınan kararların kredilerin uygun ve Türkiye ekonomisi modeline uygun kullandırılması amaçlanıyor.

Kredilerin yüzde 23 altında kullandırılması teşvik ediliyor, kredi faizlerinin TCMB faiz oranlarına yakınsayacağı şeklinde bir beklentimiz var.

Kredilerin faturalandırılarak amacına uygun kullandırılması şekilde bir yöntemdir.

KYK borçları

Bakan Nebati, "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız" dedi.