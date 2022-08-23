Herkes bu burçların etrafında pervane! İşte bakışlarıyla bile can yakan burçlar

Bu burçlar size bir kere bakıp üç düşündürüyor! Bakışlarıyla istediği herkesi etkisi altına alıyor ve söylemek istediklerini tek seferde aktarabiliyor. Eğer bu burçlardan birine sahipseniz hoşlandığınız kişi peşinizde pervane olacak. İşte o herkesin etkisinden çıkamadığı 3 burç...

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Bazı burçlar vardır ki yüksek enerjileri sayesinde her istediklerini yaptırır ve bakışları büyük anlam taşır. Yüksel enerjileri sayesinde karşısındaki kişiyi kolaylıkla etkilemeyi başaran bu burçlar, bir bakışlarıyla bile istedikleri kişiyi kendine bağlayabilir ve etrafında pervane yapabilir. Bu burçlardan biriyle karşılaştığınız takdirse, etkisi altına girmemeniz söz konusu bile değil. Zekide sözleri ve etkileyici bakışlarıyla sizi anında tesiri altına alacak ve onu aklınızdan çıkaramayacaksınız. Sürekli onu düşünecek ve onunla konuşmak, görüşmek isteyeceksiniz. Bir ortama girdiğinizde tüm dikkatleri hiçbir şey yapmadan üstünüze çekebiliyorsanız, bir şey anlatırken insanlar sizi pür dikkat dinliyorsa enerjiniz sayesinde insanları etkiniz altına alıyorsunuz demektir. İşte bunları en çok yapabilen burçlar...

Aslan burcu

En çekici burçlar denildiğinde akla hiç şüphesiz aslan burcu gelir. Aslan burcunun karşı konulamaz bir çekiciliği ve aurası vardır. Bakışları, sözleri, yürüyüşü bile dikkat çekicidir. Aslan burcuna sahipseniz bütün bunların farkında olun ve ona göre davranın. Aslan burcu havalı, özgüvenli, asil ve iddialı duruşuyla dikkat çeker. Bir ortamda Aslan burcu olan birini fark etmemek imkansızdır. Aslan burcu olanlar sadece görüntüsüyle değil tavırlarıyla da çok çekici bulunur. Sıcakkanlı, enerjik ve eli açık davranır. Dost canlısı tavırları sebebiyle herkesi etrafında toplar. Bakışlarıyla çok şey ifade edebilen aslan burcu insanı için karşısındakini etkisi altına alması çok da zorlayıcı bir durum değildir.

Başak burcu

Başak burcu insanının zeki tavırları ve mantıklı hareketleri, çevresindeki insanları rahatlıkla etkilemesini sağlayacak ve onları vazgeçilmez kılacaktır. Başak burcu insanının kendine has bir çekiciliği ve aurası vardır. Karşı koyulamaz enerjisi sayesinde size istediğini kolayca yaptırabilir ve kendinizi sürekli onu düşünür halde bulabilirsiniz. Bir başak burcuyla flört ediyorsanız hiç şüpheniz olmasın ki kısa süre içinde onun etrafında pervane olacaksınız. Aynı zamanda eğlenceli bir kişiliğe sahip olan başak burçlarının mizah seviyesi de oldukça gelişmiştir. Yaptığı esprilerle de sizi güldürecek ve üzerinizde daha çok etki bırakacaktır.

Oğlak burcu

Oğlaklar, mantıksal düşünceleriyle herkesin ilgisini çeker. Tek başlarınayken bile dimdik duruşları sayesinde etrafındaki kişiler tarafından hemen farkedilir. Bakımlı olduğu ve uyumlu giyinmeyi sevdiği için de beğenileri üzerinde toplayabilir. Ayrıca özgüveni ve cesareti sayesinde farklı şeyleri denemekten çekinmez. Bu sayede herkesten farklı olur ve yine dikkatleri üzerine çeker. Düşünceleri ve söyledikleri, insanları çok etkiler. Ayrıca kolay manipülasyon yeteneğine de yüksek enerjisi sayesinde sahiptir.