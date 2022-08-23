"Gönlümde üç çocuk var" demişti! Müge Boz'dan herkesi sevindiren hamilelik haberi

Basketbolcu Caner Erdeniz ile 3 yıldır evli olan oyuncu Müge Boz paylaştığı fotoğrafla akıl karıştırdı. Ünlü oyuncu hakkında hamilelik iddiaları çıkınca Boz çıkan iddiaları herkese şaşırtan cevabı verdi.

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2019'da İspanya'da eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in kendisi gibi basketbolcu oğlu Caner Erdeniz ile yaşadıkları aşkı nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu ve maken Müge Boz aynı yıl kızı Vina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

Göbeği akıl karıştırdı

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesin aklını karıştırdı. Kızı Vina yeni 3 yaşına girecek olan ünlü oyuncunun fotoğrafında göbeğini görenler "Yeni bir bebek mi geliyor" yorunlarımda bulundu.

İddialara cevap verdi

Ünlü oyuncu hakkında çıkan hamilelik iddiaları sonrası Mine Boz'dan iddialara yanıt gecikmedi. Daha önce verdiği bir röportajda "Gönlümde 3 çocuk var. Kısmet diyelim artık" yanıtı vererek çocuk istediğini belirten ünlü oyuncu hayranlarının hamilelik haberlerine cevap verdi.

38 yaşındaki Müge Boz "Arkadaşlar şu anda hamile değilim. Böyle bir şey olsa hemen sizlerle bu güzel haberi paylaşıyor oluruz." diyerek hamilelik iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Proje haberini eşi verdi

Mutlu evlilikleriyle herkesi hayran bırakan çift hamilelik haberlerini yalanladıktan sonra Caner Erdeniz, eşi Müge Boz'un kendisini işine verdiğini "Müge, bu aralar senaryo yazıyor ve bu senaryo bizim aşkımızı senaryoya dönüştürüyor. Bu Müge'nin bir hayaliydi ve bunu gerçekleştiriyor." sözleriyle ifade etti.

Eşinin sözleri sonrası projesi ile ilgili bilgi veren ünlü oyuncu "Böyle bir hayalim vardı... Artık belki karavanda yazmaya devam ederim. Ne zaman çekilir, oyuncular biz mi oluruz bilmiyorum." diye konuştu.