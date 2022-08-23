Kimseye aldırış etmeden kavga etmişlerdi! Gökhan Taşener küçük sevgilisiyle barıştı

Oyuncu Kaan Taşener ve kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura tartışırken görüntülenmişti. Ünlü çift aralarındaki buzları eritti.

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Oyuncu Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini 2018 yılında sonlandıran oyuncu Kaan Taşener geçtiğimiz yıl kendisinden 17 yaş küçük yazar ve oyuncu Seray Dura ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşk haberleri gündeme bomba gibi düşen çift aralarındaki yaş farklarıyla da uzun süre konuşulmuştu.

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlarda gördüğümüz 43 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde 2 yıldır aşk yaşadığı genç sevgilisiyle nazara gelmişti. Ünlü oyuncu Baltalimanı'nda sevgilisiyle tartışırken görüntülenmişti.

İkna öpücüğü işe yaramamıştı!

Kimseye aldırış etmeden sokak ortasında hiddetli bir şekilde kavga eden ünlü çiftin tartışma anları kameralara yakalanmıştı. Daha sonra Taşener tartıştığı sevgilisine sarılarak öpücüklere boğmuştu. Oyuncunun ikna etme çabasına karşı tepkisiz kalan Dura'nın mutsuzluğu objektiflere yansımıştı.

Buzları erittiler

Kısa bir süre sonra tekrardan tartışırken görüntülenen ünlü oyuncu ve sevgilisi aralarındaki buzları eritti. Yaşananların ardından çift Metropol AVM'de el ele görüntülendi.

"Konuşarak hallettik"

Mutlu halleriyle dikkat çeken çift uzun bir süre alışveriş yaptıktan sonra birlikte yemek yedi. AVM'deki işlerini bitiren çift çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaan Taşener "Aramızda geçen bir problem vardı, konuşarak hallettik. Gayet iyiyiz." diyerek sevgilisiyle aralarındaki sorunları çözdüklerini dile getirdi.

Aşk hayatını yoluna sokan ünlü oyuncu Kaan Taşener Star TV'de yayınlanacak ve başrolünü Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı 'Gecenin Ucunda' adlı dizide rol alacak.