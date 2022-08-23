LCW kimin sahibi kimdir LCW sahibi kimdir Mustafa Küçük aslen nereli?

Türkiye'nin dört bir yerinde hizmet gösteren hazır giyim mağazası olan LC Waiki markasının sahibi kimdir, LCW ne demek soruları merak konusu oldu. Fransa başlayan daha sonra Türkiye'nin markası olan LC Waiki mağazalarının sahibi Mustafa Küçük'tür. Peki Mustafa Küçük kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

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Hazır giyim firması olan ve Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren LC Waiki mağazalarının sahipleri kimdir soruları merak konusu oldu. İstanbul merkezli 47.700 çalışanı ve 47 ülkede 1047 mağazası bulunan LC Wakiki markasının sahibi Mustafa Küçük ve Vahap Küçük'tür. İlk olarak Fransa'da kurulan marka daha sonra Türkiye'ye ait bir marka olmuştur. Peki LC Waikiki kelime anlamı ne demek, ne anlama geliyor? LC Waikiki hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Lc waikiki olarak adlandırılan marka bir hazır giyim firması olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin dört bir yanında mağazaları bulunmaktadır.

Lc waikiki hangi ülkenin markası?

Lc waikiki markası, başlangıçta Fransa'da kurulmuş ancak daha sonra Türkiye'ye ait bir marka haline gelmiştir.

Lc waikiki nerede üretiliyor?

Lc waikiki firması ürünlerini, İstanbul merkezli olmak üzere Dünyanın dört bir yanında üretmektedir.

Lc waikiki ne zaman kuruldu?

Lc waikiki adı verilen marka, 1988 yılında kurulmuştur.

Lc waikiki'nin sahibi kim?

Lc waikiki başlangıçta George Amoual tarafından kurulmuş ancak daha sonra Mustafa Küçük ve Vahap Küçük tarafından satın alınmıştır.

Lc waikiki'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Lc waikiki şirketi 1988 yılında Fransa'da kurulmuş ancak 1997 yılında bir Türk markası olmuştur. Lc waikiki şirketinin 47 ülkede 1047 mağazası bulunmaktadır.

Mustafa Küçük kimdir:

Forbes'ın bu sene 11.'sini düzenlediği Türkiye'nin en zengin kişileri listesi'ne göre ilk kez milyarder olan Mustafa Küçük, 1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu. 1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı.

Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı. Mustafa Küçük, 1988'de Tema Tekstil'in Genel Müdürlüğü görevinin ardından Tema Holding'in Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 2000'de Taha Holding'te perakende ve üretim gruplarının ayrılması kararı çıkınca perakende sektöründe Tema Grubu'nun CEO'luğunu üstlendi. Küçük, LC Waikiki, LCW, South Blue ve X-Side markalarının geliştirilmesi ve mağazalar zincirinin oluşturulması sorumluluğunu yürütüyor.