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Canan Karatay şiddetle önerdi: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay şiddetle önerdi: İlaç alacağınıza onu yiyin

Prof. Dr. Canan Karatay, peynirin en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağı olduğunu duyurdu. Karatay, ezine peynirini işaret ederek, "Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer." dedi.

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Prof. Dr. Canan Karatay yine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen kalp ve iç hastalıkları uzmanı, obezite ile mücadelede akla gelen ilk isimlerden biri.

Doğal beslenmeyi savunan Canan Karatay, hangi yiyeceğin hangi hastalıklara iyi geldiğini açıklayarak insanları bunları yeme konusunda teşvikte bulunuyor. 

Prof. Dr. Karatay, "Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor

"En sağlıklı hayvansal yağdır"
Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." diye konuştu. Canan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır." dedi.

"Peynir yiyen ülkede kemik erimesi olmaz"
Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum.

Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."

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