AK Parti Bağcılar Belediye Başkanlığı'na Abdullah Özdemir seçildi Lokman Çağrıcı'nın yerine geldi

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın istifasının ardından AK Parti Grubu’nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi.

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Bağcılar Belediye Meclisi bugün yeni Belediye Başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu’nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti’nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bağcılar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimin ardından Belediye Başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki Başkan Lokman Çağırıcı, yeni Başkan Abdullah Özdemir’e görevi devretti.

AK Parti Grup Toplantısı, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında toplandı. AK Partili Meclis Üyeleri’nin eksiksiz katıldığı toplantıda Lokman Çağırıcı’nın görevden ayrılmasıyla boşalan Belediye Başkanlığı gösterilecek aday üzerine görüşüldü. Görüşmelerin akabinde açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Grup toplantısında konuşan Kabaktepe, “AK Parti’de bu tip görev değişimleri bir bayrak değişimidir. Elinizde bir bayrak varsa sizden önce birileri o bayrağı taşıdığı için vardır. Dolayısıyla siz de, sizden önce o bayrağı taşıyan arkadaşlarınıza sevgiyi, saygıyı, ahde vefayı göstermelisiniz. Her görev üzerinize bir emanettir. Aziz milletimizin emanetidir. Dolayısıyla görevlerinizi en şekilde yapın, devraldığınız bayrağı daha üst seviyeye çıkarmak için gayret edin.” dedi.

Abdullah Özdemir kimdir?

1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde de Yüksek Lisans Eğitimi'ni tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev almaktadır. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi'dir ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstlenmiştir.

İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.