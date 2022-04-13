AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti! Çağırıcı neden istifa etti

İSTANBUL'un Bağcılar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa etti. Çağırıcı, daha önceden mevcut olan kalp rahatsızlığının tekrarladığını belirten çağırıcı, "13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağırıcı, gençliğinin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeye ve millete hizmet ettiğini, görev yürüttüğü tüm kademelerde "görev istenmez verilir" şuuruyla hareket ederek makama değil, hizmete talip olduğunu kaydetti.

15 yıldır Bağcılar belediye Başkanlığı yapıyordu

Çağırıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılarımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım."

Hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde...

"Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım."

Liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini isterim

"Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabb'ime şükrediyorum. Rabb'im sağlık verdiği sürece liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, gönül dostlarımdan dua beklerim."