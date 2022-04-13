Real Madrid, Chelsea'yi uzatmada eledi! Villarreal, Bayern Münih'i saf dışı bıraktı
Real Madrid, son şampiyon Chelsea'yi uzatma sonunda eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Villarreal de büyük bir sürprize imza atarak Bayern Münih'i eledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.Abone ol
AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında ilk maçı 3-1 kazanan İspanya'nın Real Madrid takımı İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.
Son şampiyon Chelsea, Mount'un 15 ve Rüdiger'in 51. dakikada attığı gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı. 62. dakikada Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu iptal edilen Chelsea, Werner'in 75. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı.
Fakat 78. dakikada oyuna giren Real Madridli Rodrygo, 2 dakika sonra skoru 3-1'e getirerek eşleşmenin uzatmalara gitmesini sağladı. Seyircisinin desteğini arkasına alan Real Madrid, Benzema'nın 96. dakikada attığı golle skoru 3-2 yaptı.
Real Madrid, sahadan 3-2 mağlup ayrılsa da ilk maçı 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf oldu. Kazandığı 13 kupayla turnuvanın en başarılı takımı olan Real Madrid, adını son 4'e yazdırdı.
Villarreal'den büyük sürpriz!
Diğer çeyrek final rövanş maçında ise Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 1-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Villarreal'i ağırladı.
Bayern Münih, Lewandowski'nin 52. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fakat Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikadaki golüyle turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih'i eledi.
Villarreal, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesi olan yarı finale 2006'dan sonra bir kez daha yükseldi.