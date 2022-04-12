Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un samimiyetsizliği Ukraynacada yeni bir kelimeye ilham verdi

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna ile dayanışma mesajlarının sözde kalması, Ukraynacada 'bir durum hakkında çok endişelenmek ama hiçbir şey yapmamak' anlamında 'Macronete' (Macronlaşmak) kelimesinin doğmasına neden oldu.

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FRANSIZ gazete Le Parisien'in haberine göre; sosyal medya kanalı Telegram'da savaş konusunda türeyen yeni kelimelerin yayımlandığı bir listede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adının Ukraynacada ironik bir kelimeye ilham verdiği görüldü.

Ukraynaca 'bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak' anlamına gelen 'Macronete' (Macronlaşmak) kelimesinin dahil edildiği listeye göre kelimenin kökeni Ukrayna'ya gerçekten yardımı dokunmaktan çok paylaşılan sözde endişeli fotoğraflarıyla hatırlandığı ifade edilen Macron'dan geliyor.

Macron, Rusya-Ukrayna savaşında Eyfel Kulesi'ni Ukrayna bayrağı renkleriyle donatmak, Elysee Sarayı'ndan endişeli fotoğraflar paylaşmak dışında Ukrayna'ya gerçek manada katkısı olacak bir şey yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.