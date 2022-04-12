Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı! Metrekare fiyatı dudak uçuklattı

TÜRKİYE'nin en değerli ilçesi 47 bin 81 lira metrekare fiyatıyla İstanbul Beşiktaş oldu. Türkiye'nin en değerli ilçeleri listesine İstanbul'dan 6 ilçe girerken İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale'den birer ilçe listede yer aldı.

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Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu 2022 yılı mart ayı konut değerleme istatistikleri doğrultusunda yaptığı çalışma ile Türkiye'nin en değerli 10 ilçesini belirledi. Türkiye'nin en değerli ilçeleri listesine İstanbul'dan 6 ilçe girerken İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale'den birer ilçe listede yer aldı.

Gayrimenkul platformunun mart sonu konut verilerine göre İstanbul'un Beşiktaş ilçesi ortalama 47 bin 081 lira metrekare fiyatıyla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ı 44 bin 219 TL ortalama metrekare fiyatı ile İstanbul Sarıyer, 33 bin 449 lira metrekare fiyatıyla İzmir Çeşme takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre Beşiktaş'ta yüzde 175, Sarıyer'de yüzde 168, Çeşme'de yüzde 134 artış gerçekleşti.

Metrekare fiyatı 30 bin 513 lira olan İstanbul Kadıköy listede dördüncü sırada yer alırken diğer ilçeler İstanbul Bakırköy 30 bin 404 lira, Muğla Bodrum 30 bin 356 lira, Çanakkale Bozcaada 26 bin 381 lira, İstanbul Beykoz 26 bin 84 lira, Antalya Kaş 25 bin 445 lira, İstanbul Adalar 22 bin 905 lira şeklinde sıralandı.