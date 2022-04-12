Silivri Cezaevinde işkenceyle 2 kişi öldü iddiasına açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri Cezaevinde işkence sonucu 2 tutuklunun yaşamını yitirdiğine ilişkin haber ve paylaşımların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

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Kurumun açıklamasında, "bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında 'Silivri’de işkence sonucu 2 tutuklu yaşamını yitirdi' şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu" belirtildi.

İddialar üzerine yapılan inceleme sonucu Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü Ferhan Yılmaz'ın rahatsızlanması üzerine koğuşundan alınarak revir birimine getirildiği, ilk müdahalesinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesine gönderildiği, buradaki müdahale sonrasında da ileri tetkik ve tedavi işlemleri için Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirilen açıklamada, Yılmaz'ın genel yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken 10 Nisan'da saat 18.30'da "kardiyak arest (kalp durması)" sebebiyle vefat ettiği aktarıldı.

Bunun üzerine idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, cezaevinde Yılmaz dışında ölüm olayının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Halil Kasa isimli hükümlünün yoğun bakımda olduğuna dair paylaşımların da doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kurumlarımız ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup yapılan denetimlerde, kurumlarımızda işkence ve kötü muamele olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılmamıştır. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir."