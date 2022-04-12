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Tartışma korkunç bitti! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartışma korkunç bitti! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

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İddiaya göre, Hüseyin Sırplıoğlu (60) ile E.B. (17) küfür nedeniyle tartıştı. Ardından evine gidip tüfek getiren E.B, Sırplıoğlu'na ateş etti.

Ağır yaralanan Sırplıoğlu, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırplıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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