BIST 2.459
DOLAR 14,67
EURO 15,96
ALTIN 928,56
HABER /  MEDYA

Altılı masada oturup masayı devirmek isteyen kim? Levent Gültekin: Kılıçdaroğlu da biliyor

Altılı masada oturup masayı devirmek isteyen kim? Levent Gültekin: Kılıçdaroğlu da biliyor

Gazeteci Levent Gültekin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Millet İttifakı'ndan uzaklaştırmak için Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın operasyon yaptığını iddia etti.

Abone ol

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'de Murat Sabuncu'nun sunduğu "İki Yorum" programına katıldı.

Gültekin, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Millet İttifakı'ndan uzaklaştırılmak istendiğini ifade etti.

Levent Gültekin, "Şu anda bir el Davutoğlu’nu ve Babacan’ı Millet İttifakı’ndan uzaklaştırma operasyonu yapıyor. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Hem de o masada kimin yaptığını biliyorum. Nerelere gidip Davutoğlu ve Babacan’ın aleyhine konuştuğunu, hain dediğini biliyorum. Burada bir oyun var. Gültekin Uysal, 60 bin oyla konuşacak hadde sahip değil. O masadakiler de biliyor bunu. Kemal bey de biliyor bunu.” diye konuştu. 

Gültekin Uysal ne demişti?
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıralamıştı. Gültekin Uysal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;

1)20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 
2)Seçilebilirlik, 
3)Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan T.C. Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elazığ'da gören telefona kaydediyor 'Müslüm Gürses' ile fotoğraf çekmek için yarışa girdiler
Foto Galeri Elazığ'da gören telefona kaydediyor 'Müslüm Gürses' ile fotoğraf çekmek için yarışa girdiler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den flaş açıklama! Operasyonunun bitişi için duyurdu İstanbul şartlarından sapıldı!
Putin'den flaş açıklama! Operasyonunun bitişi için duyurdu İstanbul şartlarından sapıldı!
Amerika ve Almanya böylesini görmedi enflasyon rakamları 40 yılın rekorunu kırdı
Amerika ve Almanya böylesini görmedi enflasyon rakamları 40 yılın rekorunu kırdı
Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrikteki payı yüzde 8'e ulaştı
Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrikteki payı yüzde 8'e ulaştı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden ceza verildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden ceza verildi
FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis
FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis
Milli Savunma Bakanı Akar’dan mayınların menşeiyle ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar’dan mayınların menşeiyle ilgili açıklama
Ruslar bu yaz Türkiye'ye 7 havayolu şirketiyle gelecek
Ruslar bu yaz Türkiye'ye 7 havayolu şirketiyle gelecek
Bilim Kurulu Üyesi İlhan pandemide bayramı işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi İlhan pandemide bayramı işaret etti
Eski eşini öldürüp tandırda yaktı! İşte o kadın için istenen ceza
Eski eşini öldürüp tandırda yaktı! İşte o kadın için istenen ceza
İETT şoföründen bayıltan dayak! 75 yaşındaki adam neye uğradığını şaşırdı
İETT şoföründen bayıltan dayak! 75 yaşındaki adam neye uğradığını şaşırdı