BIST 2.428
DOLAR 14,68
EURO 15,96
ALTIN 920,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eski eşini öldürüp tandırda yaktı! İşte o kadın için istenen ceza

Eski eşini öldürüp tandırda yaktı! İşte o kadın için istenen ceza

 ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde, boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp cesedini tandırda yaktığı ileri sürülen kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Emel Gür ve çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Emel Gür'e "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Gür'ün tutuksuz yargılanan oğlu Ö.Y'nin "suç delillerini ortadan kaldırmak" suçlamasından beraatine karar veren heyet, üst soya karşı işlenen suçtan ise 3 ay 10 gün hapis cezası vererek bu cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüketiciye müjde verelim diye duyurdu: Patlıcan ve domates 10 liraya biber 20 liraya düşüyor
Tüketiciye müjde verelim diye duyurdu: Patlıcan ve domates 10 liraya biber 20 liraya düşüyor
Yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Avcılar gişelerinde İETT otobüsü beton bariyere saplandı
Avcılar gişelerinde İETT otobüsü beton bariyere saplandı
Ankara'da market market dolaşan gizemli hayırseverler veresiye borçlarını ödedi
Ankara'da market market dolaşan gizemli hayırseverler veresiye borçlarını ödedi
ABD Kongre Üyesi Keating: İmamoğlu ile görüştük Türkiye batı rotasına sokulmalı
ABD Kongre Üyesi Keating: İmamoğlu ile görüştük Türkiye batı rotasına sokulmalı
Rekabet Kurulu'ndan ünlü sahaf sitesi NadirKitap'a ceza
Rekabet Kurulu'ndan ünlü sahaf sitesi NadirKitap'a ceza
Sanayi üretimi şubat ayında artış gösterdi
Sanayi üretimi şubat ayında artış gösterdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Bilim Kurulu Üyesi İlhan pandemide bayramı işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi İlhan pandemide bayramı işaret etti
Fuat Uğur marketlerle ilgili yazısı olay: Yüzde 50-100 arası zamlarını peşin peşin yapmış olacaklar
Fuat Uğur marketlerle ilgili yazısı olay: Yüzde 50-100 arası zamlarını peşin peşin yapmış olacaklar