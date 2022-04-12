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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük koltuğuna 2014-16 yıllarında da görev yapan Ergin Ataman getirildi.

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A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ergin Ataman getirildi.

A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.

Ergin Ataman kimdir?
Koçluk kariyerine 1996 yılında Türk Telekom ile başlayan Ergin Ataman sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climamio Bologna, Beşiktaş, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının koçluğunu yapmıştı

Ataman, 2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyor.

Anadolu Efes, Euroleague 2021 sezonunda Ergin Ataman önderliğinde Final Four'da zafere ulaşarak kupayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getirmeyi başarmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörünün 14 Nisan Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Takımı'mızın yeni başantrenörünün açıklanacağı imza töreni, 14 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.

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