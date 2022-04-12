BIST 2.448
DOLAR 14,66
EURO 15,98
ALTIN 926,94
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'nun Bill Keating ile görüştüğü haberine İBB'den cevap geldi

Ekrem İmamoğlu'nun Bill Keating ile görüştüğü haberine İBB'den cevap geldi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüşmediğini söyledi. 

Abone ol

Aydınlık gazetesinde, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Keating'in "Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu’yla görüştük" dediğine yönelik bir haber yapıldı. İBB'den söz konusu haberle ilgili olarak açıklama geldi.  

Twitter'dan açıklama yapan Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Şimin enayinin de kim olduğu ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Şimin enayinin de kim olduğu ortaya çıktı
Kargoya verilen kedi kayboldu kaçırıldı şüphesi var
Kargoya verilen kedi kayboldu kaçırıldı şüphesi var
Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız ağaca asılı halde bulundu
Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız ağaca asılı halde bulundu
Sarıyer'de sevgilisini öldürdü, kızına telefonda cinayeti itiraf etti! İşte o itirafın ses kaydı
Sarıyer'de sevgilisini öldürdü, kızına telefonda cinayeti itiraf etti! İşte o itirafın ses kaydı
NATO'nun İtalya'daki komutanlığından 'Turkey' yerine 'Türkiye' paylaşımı
NATO'nun İtalya'daki komutanlığından 'Turkey' yerine 'Türkiye' paylaşımı
Şeker fiyatları zamlanacak söylentisi çıktı! Bakan Vahit Kirişçi açıklama yaptı
Şeker fiyatları zamlanacak söylentisi çıktı! Bakan Vahit Kirişçi açıklama yaptı
Ukrayna'dan şoke eden iddia: 121 bin çocuk kaçırıldı
Ukrayna'dan şoke eden iddia: 121 bin çocuk kaçırıldı
Iğdır'da ikisinden de haber alınamıyordu korkunç halde bulundular
Iğdır'da ikisinden de haber alınamıyordu korkunç halde bulundular
Yayına çıkmayan İsmail Küçükkaya Fox TV'den ayrıldı mı neden yok sorusunun yanıtı
Yayına çıkmayan İsmail Küçükkaya Fox TV'den ayrıldı mı neden yok sorusunun yanıtı
CHP Seçim Kanunu'nu AYM'ye taşıyor! 3 maddenin iptali istenecek
CHP Seçim Kanunu'nu AYM'ye taşıyor! 3 maddenin iptali istenecek