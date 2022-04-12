CHP Seçim Kanunu'nu AYM'ye taşıyor! 3 maddenin iptali istenecek

CHP, Seçim Kanunu’nda 3 maddenin iptali için AYM’ye başvuruyor. Son bilgiye göre CHP heyeti itiraz dilekçesini vermek için AYM'ye doğru yola çıktı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Edinilen bilgiye göre, CHP heyeti AYM'ye doğru seçim kanununa itiraz dilekçeleriyle yola çıktı.

CHP başvuru dilekçesinde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan söz konusu kanunun 3 maddesinin iptalini isteyecek.

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin başvurusunda, il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğu için yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek.