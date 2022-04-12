Emekliye bayram ikramiyesi 4 bin 253 TL olsun diye teklif ettiler Meclis'e sunuldu

Milyonlarca emekli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili CHP'den bomba teklif geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 TL’den net asgari ücret tutarına yükseltilmesi için kanun teklifi verdi.

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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifiyle, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bin 100 TL'den net asgari ücret tutarına artırılmasını, bayram ikramiyesinin bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da verilmesini önerdi. Sözcü'nün aktardığına göre teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

Dört yılda sadece bir kez artırıldı

CHP’nin 7 Haziran 2015 seçimleri sürecinden bu yana takipçisi olduğu, emeklilere bayram ikramiyesi önerisi, 2018 yılında 1000 TL olarak hayata geçirilmiş, ancak aradan geçen 4 yılda yalnızca bir kez artırılmıştır. Bayram ikramiyesi maktu bir ödeme olması nedeniyle emekliler açısından satınalma gücü değeri düşmüş, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir.

O kadar ki Mayıs 2018'de düzenleme yürürlüğe girdiğinde 1000 TL'lik bayram ikramiyesi ile 3 çeyrek altın alabilecek durumda olan emekli vatandaşımız, bugün maalesef 1100 TL'lik bayram ikramiyesiyle 1 çeyrek altın bile alamamaktadır.

Sosyal devlet ilkesinin açık ihlali

Sosyal devlet anlayışının en önemli göstergelerinden birisi yaşlılarını koruma ve onlara insan onuruna yakışır bir hayat seviyesi sunma yükümlülüğüdür. Kur korumalı mevduat ve döviz garantili projeler gibi uygulamalarla, zenginlere büyük transferlerin yapıldığı bir dönemde; artan enflasyon nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 TL'de kalması, sosyal devlet ilkesinin açık ihlalidir.

1100 TL hiçbir vatandaşın yarasına merhem olmaz

En düşük emekli aylığının 2500 TL'ye çıkarıldığı bir dönemde, 1100 TL'lik bayram ikramiyesi hiçbir yurttaşımızın yarasına merhem olmayacaktır. Bu sebeplerle emekli ikramiyelerindeki satın alma gücündeki düşüşü önleyebilmek, emeklilerimize bir nebze olsun nefes aldırabilmek amacıyla emeklilere dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin artırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, emeklilerimizin tamamına yakınının özlük hakları 5510 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş olsa da sayıları yaklaşık 500 bini bulan emeklimiz 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklardan aylık almaktadır. Bu kapsamda aylık alan emekli vatandaşlarımız bayram ikramiyesi düzenlemesinden yararlanamamaktadır.

En düşük emekli aylığı da asgari ücret olmalı

En düşük emekli aylığının 2500 TL olması da ayrıca yeterli değildir. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla boğuşulan bir dönemde en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine çıkarılması emeklilerimizin, Meclisimizden beklentisidir. TBMM, emeklilerimizin hakkının teslimi için adım atmalıdır.

Kanun teklifiyle emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den net asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almakta olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.