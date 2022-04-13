Tarkan 'yatım yok saçım boyalı' dedi Cem Yılmaz 'yatım da var saçım da' yanıtıyla espriyi patlattı

Cem Yılmaz: Yatım var saçım var : Cem Yılmaz Tarkan'ın 'yatım yok saçım boya' açıklamasına twitterdan bomba bir paylaşımla katıldı ve şunları yazdı:

-"Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler ! Dedim olabilir :) ve yer aldım oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok"

Cem Yılmaz katıldığı bir programda ise 'Memlekette tüm kötülükleri yapan 3 kişi var ; Ben, Tarkan, Athena Gökhan' diyerek ironik bir tepki de verdi.