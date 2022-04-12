Zekeriya Beyaz neden öldü Zekeriya Beyaz eşi ve çocukları kimdir işte son hali

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 84 yaşında hayatını kaybetti. Zekeriya Beyaz, Alzaymır hastasıydı. Evli olan Zekeriya Beyaz ile eşinin 5 çocuğu bulunuyor.

Abone ol

Bir dönem yaptığı açıklamalarla konuşulan Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Zekeriya Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'tan beri tedavi görüyordu. Alzaymır hastası da olan Zekeriya Beyaz, bugün hastanede yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini Zekeriya Beyaz'ın oğlu Oğuzhan Beyaz verdi. Oğuzhan Beyaz, Twitter hesabından "Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik." açıklamasında bulundu.

Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Zekeriya Beyaz alzheimer hastalığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Zekeriya Beyaz en son camdan el sallarken görüntülenmişti.

Zekeriya Beyaz'ın olay açıklamaları

“Tavuktan kurban olur” çıkışıyla konuşulan Zekeriya Beyaz, “50 çift ayakkabı da Kurban niyetine dağıtılabilir. Mesele amaç ve niyettir. Ben kurban kesmiyorum, parasını dağıtıyorum. Ayakkabıdan kurban olur bu benim düşüncem bu” demişti.

Zekeriya Beyaz, Mustafa Topaloğlu'nun eşi ile ilgili olarak da, 'Türban sağlığa zararlıdır' açıklamasını yapmıştı. Zekeriya Beyaz çok tepki çeken bu sözlerinden sonra, FOX TV'de yayınlanan programındaki işinden kovulmuştu.



Zekeriya Beyaz kimdir eşi ve çocukları



Zekeriya Beyaz aslen Gaziantep'liydi. 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Zekeriya Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Zekeriya Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Zekeriya Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı. Zekeriya Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Zekeriya Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi. 2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı. Zekeriya Beyaz bir dönem çok popüler olsa da eşi ve çocukları medyadan uzak kaldı.