İngiliz basını derbide bir pozisyonda 5-6 takla atan Mert Hakan Yandaş'ı konuşuyor

İngiliz basını Fenenbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta Mert Hakan Yandaş'ın Marcao'nun müdahalesiyle 5-6 takla atmasını yazdı.

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Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne oldu. Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Galibiyetin yanı sıra, maçın en çok konuşulan konularından birisi de Mert Hakan Yandaş'ın taklaları oldu. Marco ile girdiği bir pozisyon sonrasında 5-6 takla atan 27 yaşındaki oyuncu hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında yer aldı.

"Küçük bir çocuk gibi rol yaptı"

İngiltere'nin The Sun gazetesi Mert Hakan'ın pozisyonunu internet sitesi üzerinden paylaşırken, "Yetişkin futbolcunun küçük bir çocuk gibi rol yaptığını" dile getirildi.