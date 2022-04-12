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Ankara'da market market dolaşan gizemli hayırseverler veresiye borçlarını ödedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da market market dolaşan gizemli hayırseverler veresiye borçlarını ödedi

Ankara’da iki hayırseverin Ramazan ayı öncesi Mamak’ta bulunan marketleri tek tek gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödediği ortaya çıktı. Hayırseverlerin ayrıca bazı mahallelerde bulunan hastalara ve yakınlarına da yardım ettiği belirtildi.

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Başkent'te market market dolaşan hayırsever iki kişi, ihtiyaç sahibi kişilerin binlerce liralık borcunu ödedi. İsimlerinin bilinmesini istemeyen hayırseverler, ilçede bulunan marketleri tek tek gezerek durumu iyi olmayan ailelerin veresiye defterindeki borçlarını ödedi. 

Hayırseverlerin uğradığı market sahiplerinden Ali İhsan Yiğit, “Sabah saatlerinde iki arkadaş geldi. Eskiden küçük esnaflarmış, sonradan işlerini büyütmüşler. Geldikleri yeri unutmadıkları için durumu olmayan kişilerin borçlarını ödüyorlar, hastası olanlara yardımcı oluyorlar. Maddi manevi olarak her türlü desteği sağlıyorlar. Geldiklerinde ‘Veresiye defteriniz var mı?’ diye sordular. Var dedim. Borcunu ödemeyen ya da sıkıntısı olan olup olmadığını sordular. İllaki burada da olduğunu söyledim. Kimin ne kadar borcu olduğunu beraber hesapladık. Daha sonra arkadaşlar bazı ürünleri içerisinden çıkarttılar. Çünkü keyfi içecekleri falan ödemediler. Diğer bütün borçları ödediler. ‘Hastası olan var mı?’ diye sordular. Hastası olan bir iki kişiyi gösterdim. Onlara da yardımcı olacaklarını söylediler. 6 bin 200 TL gibi bir rakam ödediler tek seferde. Ondan sonra 'Dualarınızı eksik etmeyin' diyerek gittiler. Daha önceden de İstanbul’da yapıyorlarmış. Geçen sene de abimin dükkanına başka hayırseverler gelmişler. O zaman da 2-3 bin civarında borç kapatıp gitmişler” ifadelerini kullandı.

“Durumu olmayan, çalışmayan, hastası olan kişilerin borçlarını ödediler”
Borçlarını ödeyecekleri kişileri özellikle seçtiklerini söyleyen Yiğit, “Durumu olmayan, çalışmayan, hastası olan ve hiçbir geliri olmayan kişilerin borçlarını ödediler. Borçları ödenen kişilere borçlarının kalmadığını, hayırsever iki arkadaşın borçlarını ödediğini söyledim. Arkadaşların yalnızca hayır duası istediğini söyledim. Dua ederek gittiler” dedi.

“Borcumuz olmadığı için bakkala gelebiliyorum, alışverişimi rahat yapabiliyorum”
Hayırseverler tarafından borcu ödenen Ramazan Taş, “Bu bakkalda biraz borcum vardı. Borcumu ödemeye gelince bakkalcı bana ‘Senin borcun yok’ dedi. Nasıl olmaz diye sordum. İki hayırsever vatandaşın gelip borcu olanların borcunu kapattığını söyledi. Allah razı olsun dedik. Şu an çalışmadığımız için durumumuz da zaten çok yok. Çok teşekkür ederim o arkadaşlara. Bizim zaten biraz borcumuz vardı, onu da kapattırmış. Şu an borcumuz olmadığı için bakkala gelebiliyorum, alışverişimi rahat yapabiliyorum. Allah razı olsun. Bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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