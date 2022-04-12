Fuat Uğur marketlerle ilgili yazısı olay: Yüzde 50-100 arası zamlarını peşin peşin yapmış olacaklar

Market zinciri, tedarikçi ve stokçuyu üçlü çete olarak adlandıran Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, fiyat artışlanının yüzde 50'sinin köpük olduğunu yazdı. KDV indiriminde olduğu gibi sabit fiyat uygulamasının da bunlara karşı işe yaramayacağını savunan Uğur, hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

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Tarlada 3 liraya satılan domatesin markette-pazarda 30 liraya satılmasına isyan büyüyor. Şimdi 20 temel gıdaya NARH yani sabit fiyat (azami fiyat) uygulamasının düşünülmesi gündemde.

İktidarın yeni adımını "Market Zinciri, tedarikçi ve stokçu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor" başlıklı yazısında değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, uyarılarda bulundu.

"Başından yüzde 50-100 zam yapacaklar"

Düşünülen sabit fiyat uygulamasının yanlış olduğunu savunan yazar, "1-Mallar piyasadan çekilecek. 2-Stokçuluk daha da artacak. 3-Üçlü Çete bu uygulamadan daha önce haberdar olacakları için başından yüzde 50-100 arası zamlarını peşin peşin yapmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

"KDV indirimi yapıldı ne oldu? diye soran Uğur, bazı marketlerin muhalif kanallara sponsor olduğuna dikkat çekti.

"Kartelleşmenin önüne mutlaka geçilmeli"

Zaten sorun üreticide değil sonraki mekanizmada olduğunu yazan Uğur, yazısına şöyle devam etti:

"Şöyle söyleyeyim. Bu fiyat artışlarının yüzde 50’si bir köpük’ten ibaret. Bir başka ifadeyle tamamen HARAM PARA, başka da adı yok. Bir nevi hırsızlık. Çünkü Sayın Kılıç’ın da dediği gibi siyasetçileri bile tehdit eden bir GIDA TERÖRÜ söz konusu. Bu da sadece fiyat ayarlamaları ve ceza kesmeyle önlenemez.

Bu güç gösterisinin ve kartelleşmenin önüne mutlaka geçilmeli. Enflasyonu kalıcı hâle getirmek, hatta HİPER ENFLASYON’a dönüştürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Halkın yüzde 70’i giderek daha da zorlanıyor ve sözünü ettiğim bu ÜÇLÜ ÇETE vasıtasıyla bir GERİLİM HATTI oluşturulmaya çalışılıyor halk arasında."

Bir hukukçu dostunun “Bunun adı ‘HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK’tir.” dediğini aktaran Uğur, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Eğer bir KALK BORUSU gerekse size “Ey İktidar” aylardır çalıyoruz işte, duy sesimizi! Cesaret et ve korkma. Danimarkalı bir din bilgini ve filozof olan Soren Kierkegaarf’ın da dediği gibi:

“Cesaret eden bir süre dengesini kaybeder, cesaret etmeyense kendini kaybeder…”