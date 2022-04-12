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Şamil Tayyar'dan bomba 50+1 eleştirisi! 'Küsuratlı partiler racon kesmeye başladı'

Şamil Tayyar'dan bomba 50+1 eleştirisi! 'Küsuratlı partiler racon kesmeye başladı'

Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 kuralı yeniden tartışmaya açıldı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "50+1 siyasetin genetiğini bozdu" deyip 'küsuratlı partiler' ve 'şantaj' sözleriyle yeni bir tartışmanın da kapısını araladı. 

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Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Erdoğan, 50+1'den şikayetçi" dedi. Erdoğan, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeylerdir. Bu konularla ilgili karar mercii özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili, parlamentodur. Parlamento bu konuda değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider. Adımımızı ona göre atarız' demişti.

Küsurat partiler racon keserek iki ittifakı da zorluyor!
O günden sonra dinlenmeye bırakılan 50+1 tartışmasını AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar tekrar ateşledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin küçük partilerin fazla değer görmelerine neden olduğunu dile getiren Şamil Tayyar bu durumun iki ittifakı da yıprattığını dile getirdi.

Twitter hesabından açıklamalar yapan Şamil Tayyar, “50+1 siyasetin genetiğini bozdu. Küsuratlı partiler kıymete bindi. Yeni parti hevesini arttırdı. Daha vahimi, racon kesmeye başladılar. İki ittifakı da zorluyorlar. Yazık” ifadelerini kullandı.

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