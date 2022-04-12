Canan Karatay iftarda bu çorbayı önerdi iftar ve sahur önerilerini paylaştı

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı boyunca oruç tutalar için iftar ve sahur için önerilerini paylaşmaya devam ediyor. Paça çorbasının önemini her fırsatta vurgulayan Canan Karatay, iftarda orucu bu çorbayla açmanın faydalarını anlattı.

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Prof. Dr. Canan Karatay'ın iftar ve sahur için sağlıklı beslenme önerilerini bir araya getirdik. Ramazan'da iftara yakın baş ağrısının sebebinin açlık değil susuzluk olduğunu belirten Canan Karatay, doğal yiyecekleri önerdi.

Canan Karatay'ın iftar ve sahur önerisi

İftar ve sahurda bol su içilmeli

İşlenmiş, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalı

Şekerli ve gazlı içecekler tüketilmemeli

Sahura kalkmadan oruç tutulmamalı

Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağı sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir.

"İftarda paça çorbası tüketin"

İftar listesi de paylaşan Canan Karatay, şunları öneriyor:

"Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız.

Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim."