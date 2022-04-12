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Sakarya’da kahreden olay: 9 yaşındaki abisini av tüfeğiyle vurdu

Sakarya’da kahreden olay: 9 yaşındaki abisini av tüfeğiyle vurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu.

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Olay, Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D.’nin oynadığı av tüfeği ateş aldı. Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.’nin 9 yaşındaki ağabeyi O.D.D.’ye isabet etti.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

O.D.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemeler neticesinde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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