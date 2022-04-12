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Sancaktepe'de mahallenin elektriğini kesen kaza

Sancaktepe'de mahallenin elektriğini kesen kaza

İstanbul Sancaktepe'de bir otomobil, taksiyle çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarptı. Ekipler, zarar gören direği onarmak için bölgede kısa süreliğine elektriği kesti.

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Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CEA 136 plakalı otomobil, 34 TCF 56 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ve taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Otomobilin çarptığı elektrik direğinin zarar görmesi üzerine bölgeye elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören direği onarmak için kazanın yaşandığı bölgede elektriği kesti. Yapılan onarımın ardından mahalleye tekrar elektrik verildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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