BIST 2.449
DOLAR 14,67
EURO 15,97
ALTIN 924,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Osmaniye'de otoyolda zincirleme kaza: 3'ü polis 5 yaralı

Osmaniye'de otoyolda zincirleme kaza: 3'ü polis 5 yaralı

Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 47 NL 223 dorse plakalı tır, yağmur nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybedilmesi sonucu devrilerek şaha kalktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve karayolları trafik ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaza yerini fark edemeyen 33 AYG 848 plakalı tır, sürücüleri öğrenilemeyen 80 A 5954 plakalı polis otosu ile 33 B 8739 plakalı karayolları trafik aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluşurken meydana gelen zincirleme kazada polis otosunun içerisinde bulunan 3 polis ile tır sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı 3 polis memuru ile 2 tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Hindistan'a 'Rusya'yı bırak yaptırıma uğrama' mesajı
ABD'den Hindistan'a 'Rusya'yı bırak yaptırıma uğrama' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çok sert çıktı: Alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çok sert çıktı: Alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif ile görüştü
Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi lideri kim olursa olsun değişmez
Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi lideri kim olursa olsun değişmez
Basketbol derbisinde Galatasaray konuk olduğu Fenerbahçe'yi devirdi
Basketbol derbisinde Galatasaray konuk olduğu Fenerbahçe'yi devirdi
Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki amacını açıkladı
Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki amacını açıkladı
Antalyaspor konuk ettiği Hatayspor'u farklı geçti
Antalyaspor konuk ettiği Hatayspor'u farklı geçti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili çarpıcı iddia!
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili çarpıcı iddia!
Türkiye 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ukrayna'dan şoke eden iddia: 121 bin çocuk kaçırıldı
Ukrayna'dan şoke eden iddia: 121 bin çocuk kaçırıldı