Kastamonu'da yangın! Engelli çocuk yaşamını yitirdi
KASTAMONU'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında evde tek başına bulunan 13 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.Abone ol
KASTAMONU'nun Şenpazar ilçesi Dördül köyünde Osman Can'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evde tek başına bulunan 13 yaşındaki bedensel ve zihinsel engeli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın sırasında çocuğun ailesinin bahçelerinde çalıştığı öğrenildi.