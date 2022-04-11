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Kastamonu'da yangın! Engelli çocuk yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kastamonu'da yangın! Engelli çocuk yaşamını yitirdi

KASTAMONU'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında evde tek başına bulunan 13 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.

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KASTAMONU'nun Şenpazar ilçesi Dördül köyünde Osman Can'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evde tek başına bulunan 13 yaşındaki bedensel ve zihinsel engeli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında çocuğun ailesinin bahçelerinde çalıştığı öğrenildi.

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