Ukrayna'dan sonra iki ülkeyle daha AB üyelik süreci başlatıldı

AVRUPA Birliği (AB), Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinin ilk adımı olarak iki ülkeye gerekli formları sundu.

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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli formu verdiğini duyurdu.

Varhelyi, "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, AB Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz" ifadesini kullandı.