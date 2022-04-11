Ukrayna'dan sonra iki ülkeyle daha AB üyelik süreci başlatıldı
AVRUPA Birliği (AB), Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinin ilk adımı olarak iki ülkeye gerekli formları sundu.Abone ol
AVRUPA Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli formu verdiğini duyurdu.
Varhelyi, "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, AB Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz" ifadesini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de 8 Nisan'da Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e aynı formu teslim etmişti.
Anket niteliğindeki söz konusu form, AB Konseyinin talep ettiği üzere, alınan yanıtlar temelinde ülkelerin AB üyelik başvurusu hakkında Komisyonun görüşünün hazırlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.