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Meclis çay ocağı fiyatlara zam yaptı! Milletvekilleri Türk kahvesine bakın kaç lira veriyor

Meclis çay ocağı fiyatlara zam yaptı! Milletvekilleri Türk kahvesine bakın kaç lira veriyor

Meclis'teki çay ocağı zam yaptı. Türkiye'de her şey yüzde yüz zamlanırken meclisteki zamlar enflasyon oranının altında oldu. Türk kahvesine 50 kuruş zam yapılırken, çaya zam da yapılmadı. Vekiller bir bardak çayı 50 kuruşa içiyor.

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Ekonomik zorluklar Türkiye’nin en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamları yüzde 60’ı geçerken marketlerde iğneden ipliğe her şey yüzde yüzün üzerinde zamlandı. Vatandaşın yaşadığı sorunların çözümü için gözlerin çevrildiği Meclis’te de fiyatlar artmaya başladı. 

Meclis İdaresi tarafından çay ocaklarındaki ürünlere zam yapıldı. Türk kahvesinin fiyatına 50 kuruş zam geldi. Vekillerin 50 kuruşa içtikleri çaya ise zam yapılmadı. Zam sonrası Meclis çay ocağında yeni fiyatlar şöyle:
Su : 50 kuruştan 1 TL’ye,
Türk kahvesi : 1.5 TL'den 2 liraya
Hazır kahve 1.25 TL’den 2 TL’ye,
Soda 1.75 TL’den 2 TL’ye yükseldi
Çaya zam yapılmadı : 50 kuruş

Meclis lokantası fiyatları
Milletvekillerinin 'ucuza' yemek yedikleri meclis lokantasına ise zam uğramadı. Fırınt sütlaç 4 lira, çorba 10 lira kebap fiyatları ise 18 ile 22 lira arasında. Meclis lokantasında fiyatlar şöyle:

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NE KADAR?

2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin liraydı. Enflasyonun azdığı 2022 yılında vekillerin maaşlarına 3 bin 600 lira zam yapıldı. 2022'de milletvekili maaşının 28 bin 600 lira oldu. Emekli milletvekili maaşları da 18 bin 135 TL.

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