BIST 2.444
DOLAR 14,69
EURO 15,99
ALTIN 926,66
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı görüşmeler devam edecek mi?

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı görüşmeler devam edecek mi?

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakereler hakkında açıklamalar yaptı. Lavrov, görüşmelerin devam edeceğin ancak bu süreçte Rusya’nın operasyonlarına ara vermeyi düşünmediğini söyledi.

Abone ol

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta 50’nci güne yaklaşılırken barış umudu da sürüyor. Savaşın iki tarafı Müzakere masalarında bir araya geliyor ancak bu süreçte çatışmalar da yaşanmaya devam ediyor.

Rusya tarafından ise müzakereler ve savaşın gidişatıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerin durması için bir sebep görmediklerini ve görüşmelere devam edeceklerini açıkladı. Ancak Lavrov bu süreç boyunca operasyonların sürdürüleceğini ve ara vermelerinin söz konusu olmadığını da ekledi.

Taraflar insani koridorlar nedeniyle birbirilerini suçluyor
Müzakere süreci başladığından beri görüşmeler esnasında büyük saldırılar gerçekleştirilememesi ilkesi yazılı olmasa da uygulanan bir kural gibiydi. Görüşmeler devam ederken aynı zamanda sivillerin çatışma bölgelerinden uzaklaştırılması için insani koridorlar da açılıyor.

Öte yandan savaşın iki tarafı da birbirlerini bu koridorların kullanımı konusunda suçluyor. Ukrayna tarafı Rusya’nın tahliyelere izin vermeyecek şekilde çatışmalara devam ettiğini söylerken Rusya da Ukrayna’nın sivil tahliyelerine izin vermediğini ve sivil kayıpların bu yüzden önlenemediğini iddia ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hayat milletvekillerine güzel! Allah bilir 3 yıldır Meclis'e uğramayan vekil bile vardır
Hayat milletvekillerine güzel! Allah bilir 3 yıldır Meclis'e uğramayan vekil bile vardır
Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Ronaldo hayranının telefonunu kırmıştı annesi konuştu: Oğlum otizmli
Ronaldo hayranının telefonunu kırmıştı annesi konuştu: Oğlum otizmli
Bosna Hersek'i provoke eden iki Sırp üyeye İngiltere'den yaptırım kararı
Bosna Hersek'i provoke eden iki Sırp üyeye İngiltere'den yaptırım kararı
Işıksız oyun sahnelemeye son verildi! Moda Sahnesi elektriğini açtı: 2 ay için toplam...
Işıksız oyun sahnelemeye son verildi! Moda Sahnesi elektriğini açtı: 2 ay için toplam...
İBB'den geceleri katlamalı zam! Çifte bilet uygulamasına tepki yağıyor İBB açıklama yaptı
İBB'den geceleri katlamalı zam! Çifte bilet uygulamasına tepki yağıyor İBB açıklama yaptı
Avrupa Birliği’nden Apple Music'e soruşturma şoku! Sebebi ise...
Avrupa Birliği’nden Apple Music'e soruşturma şoku! Sebebi ise...
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını ağzından kaçırdı! 'Aday olacak mısınız' sorusuna cevabı olay
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını ağzından kaçırdı! 'Aday olacak mısınız' sorusuna cevabı olay
Kremlin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı iddiasıyla ilgili açıklama
Kremlin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı iddiasıyla ilgili açıklama
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Son 6 ayda...
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Son 6 ayda...