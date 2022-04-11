Işıksız oyun sahnelemeye son verildi! Moda Sahnesi elektriğini açtı: 2 ay için toplam...

İSTANBUL 'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahnesi'nin elektriği, gelen fahiş faturalarını ödeyemedikleri için bir ayda iki kez kesilmişti. Beş gün ışıksız tiyatro oyunlarına devam eden sahne, süreci elektrik saatini çalıştırarak sonlandırdıklarını duyurdu.

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Moda Sahnesi’nin 10 Mart'ta elektriği kesilmiş, aynı gün yeniden açılmıştı. Bunun ardından beş gün önce elektrikler yeniden kesilmişti. Sahne adına açıklama yapan Kemal Aydoğan, binlerce liralık faturaları ödeyemeyeceklerini belirtmişti. Beş günlük kesintiye rağmen tiyatro oyunları, ışıksız şekilde seyirciyle buluşturuldu. Kesintinin beşinci gününde Moda Sahnesi açıklama yaparak sürecin sonlandığını, kendi iradeleriyle elektrik saati çalıştırılarak elektriğin açıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca yeni yıldaki elektrik artışlarına işaret edilerek, aralık ayındaki faturayı talep etmeleri halinde ödenebileceği belirtildi.



Açıklamada “Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz bu süreci artık sonlandırıyoruz çünkü oyunlarımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerji hakkımızı kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz. Hakkımız olan ama gasbedilen elektrik enerjisini kullanmak için yeteri kadar bekledik. Bu süre zarfında ne kültür bakanlığı, ne yerel yönetimler, ne de Sabancı Holding problemi çözmek için bizimle temas kurdu. Soruna çözüm getirmek gerekiyordu biz de çözüm getirdik ve çözdük.” denildi.







"Toplam 14 bin lira ödemek isteriz"

Açıklamanın devamında “Devlet ve Şehir Tiyatroları’nın elektrik faturaları hangi kaynaktan ödeniyorsa, Moda Sahnesi’nin elektrik faturaları da o kaynaktan ödenmelidir. Alan Kadıköy’ün, CKM’nin, Haldun Taner Sahnesi’nin, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin, Cevahir Sahnesi’nin, AKM’nin elektrik faturaları nasıl ödeniyorsa aynı biçimde. Elektrik faturasını illa ki Moda Sahnesi’nin ödemesi isteniyorsa, Aralık ayı faturası bedeli üzerinden Şubat ve Mart ayları için toplam 14 bin lira ödemek isteriz. Bu miktar Sabancı Holding için de uygunsa iban numaralarını göndermeleri halinde parayı hesaplarına yatırabiliriz.” ifadelerine yer verildi.