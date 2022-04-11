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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında dini ve milli gün ve gecelerde din konusunda düzenlenecek programlar, aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli bireylere yönelik ders, seminer ve konferanslar konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda iki kurum arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Protokolle dini ve milli gün ve gecelerde din konusunda programlar yapmak, aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli bireylere yönelik ders, seminer, konferanslar gerçekleştirmek ve sosyal uyumu sağlamak üzere göçmenlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Belediyeler olarak vatandaşlarımıza sadece maddi noktada değil, manevi noktada da imamlarımıza, Kur’an öğretmenlerimize, müftülerimize, alandaki bütün hocalarımıza desteğinizi görmemek mümkün değil. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ile yapacağımız bu iş birliği protokolünün ben hem belediyelerimiz açısından hem de din hizmetleri, manevi rehberlik açısından çok daha gelişeceğine, çok daha katlanacağına, milletimizin milli-manevi alandaki çalışmalarına destek olacağına inanıyorum” dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin ise şunları söyledi:
“Diyanet İşleri Başkanlığımızla, değerli müftülerimizle yapacağımız çalışmalar bireyin huzuru için, toplumun sağlığı için, dünyanın geleceği için çok önemli. Tam bunun için bu imzayı atıyoruz. Bu imzada yaşamın her noktası var. Özellikle 4-6 yaş grubu yeni model anaokullarının şehrimizde ne kadar iyi çalıştığına şahidiz. Bir taraftan belediye olarak hemen yer tahsisi yapıyoruz, bir taraftan da işletme modelini birlikte işletiyoruz müftülerimizle, hocalarımızla. Bu birlikte rahmet var. Birlikte yapılınca da çok güzel bir başarı yakalanıyor.”

İmza töreni hatıra fotoğrafı çekilmesinin ve Erbaş’ın Şahin’e hediye takdim etmesinin ardından sona erdi. Protokole göre Diyanet İşleri Başkanlığı, TBB ve belediyelere bağlı mekanlarda din konusunda halkı aydınlatmaya ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik ders, seminer, konferanslar düzenlemesine katkı sağlayacak. Belediyelerce düzenlenen kurslar ile belediyelere bağlı Aile Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve Gençlik Merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görevlendirilecek.

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