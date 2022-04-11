Düzenleme Meclis'ten geçti! Kira borcu fesih sebebi sayılamayacak

Salgın döneminde iş yeri kapanan ve kirasını ödeyemeyen esnafa, tahliye kararı çıkarılamayacak. Düzenleme ekonomi paketi ile birlikte Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Türkiye Büyük Milet Meclis'inde kabul edilen ekonomi teklifi yasalaştı.

Yasayla koronavirüs salgını döneminde kirasını ödeyemeyen esnafa da destek sağlandı.

Salgın önlemleri kapsamında hastalığın bulaşma riskini minimuma indirmek için restoran ve kafelerin arasında bulunduğu bazı iş yerleri zorunlu olarak kapanma yoluna gitmişti. Kapandığı için iş yapamayan esnaf dükkanının kirasını da ödemekte zorlandı. Bu da mülk sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getirdi. Oluşan mağduriyetleri gidermek için yasal düzenleme yapıldı.

Kira borcu sözleşme fesih sebebi sayılamayacak

TRTHaber'deki habere göre düzenleme ile salgına karşı alınan önlemler nedeniyle kapatılan ve bu nedenle kirasını ödeyemeyen esnafın sözleşmesi feshedilemeyecek.

2020 yılında 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında kirasını ödeyemeyen esnaf için tahliye kararı çıkarılamayacak.

Kamuda iş yapan firmalara artan girdi fiyatları için ek ödeme yapılacak

Kamuya iş yapan müteahhitlere de artan inşaat maliyetleri nedeniyle ek fiyat farkı, sözleşme feshi ve süre uzatımı hakkı da getirildi.

Düzenlemenin gerekçesi; uluslararası ölçekte ortaya çıkan gelişmeler, artan enerji ve girdi fiyatlarındaki artışlar olarak gösterildi.

Ek fiyat farkı, öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımı sözleşmeleri için de geçerli olacak.