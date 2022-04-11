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Haşim Kılıç'tan ilk açıklama geldi! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

Haşim Kılıç'tan ilk açıklama geldi! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

MİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağı iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi. Günlerdir siyaset kulislerindeki tartışmaların ilk sırasında yer alan Haşim Kılıç'tan adaylık iddialarıyla ilgili ilk açıklama geldi.

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Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilmişti. Habertürk'e konuşan Kılıç, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum" dedi.

"İddianın nedenini ve temelini" bilmiyorum ifadelerini kullanan Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamaları işaret etti.

Kılıç, "Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Haşim Kılıç 6'lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi.

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