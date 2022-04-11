Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı? Erdoğan'ı devirecek isim kim? Hadi Özışık yorumluyor..

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, siyaset kulislerini hareketlendiren Haşim Kılıç iddiasının perde arkasındaki toplantıya ve sonrasında Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın 'suça ortak olmamış' restine dikkat çekiyor. Peki Erdoğan'ı devirebilecek aday kim? Hamiş Kılıç mı?..

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Bülent Ecevit'in DSP'sinin meşhur seçim şarkısı vardı; "Gözün aydın Türkiyem, Ak Güvencin Geliyor..." diyordu...

Şimdi de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli olmuş...

"Gözün aydın Türkiyem, Haşim Kılıç geliyor..."

Ben söylemiyorum, Nihat Genç söylüyor...

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Abdullah Gül'ü ziyaret etmesinin hemen ardından gündeme geldi bu iddia...

Abdullah Gül, Mustafa Yeneroğlu, Haşim Kılıç, eski Diyanet Başkanı Ali Bardakoğlu ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bir toplantı yapmışlar... Haşim Kılıç ismi de oradan çıkmış...

Allah'tan akıllarına Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilsin dememişler...

Millet İttifakı masasından ise bu isimlerin hepsine birden veto geldi...

Demokrat Parti Genel başkanı Gültekin Uysal'ın "Suça ortak olmamış" çıkışı aslında Millet İttifakı'nın ortak mesajı...

Bir anket de biz yapalım; Abdullah Gül, Haşim Kılıç, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ali Bardakoğlu, Zühtü Arslan ve ismi cumhurbaşkanı adaylığı için geçen diğer tüm isimler arasından Erdoğan'ı devirebilecek isim kim olabilir?..

Hadi cevaplarınızı bekliyorum...

"Hiçbiri Erdoğan'ı deviremez" dediğinizi duyuyorum ama siz yazın da tarihe not düşelim...