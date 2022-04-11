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Mustafa Sarıgül'den emekli ikramiyeleri için çağrı: Komik kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Sarıgül'den emekli ikramiyeleri için çağrı: Komik kaldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Emeklilerimize bayramlarda verilen ikramiyeler şu anda son derece komik kaldı. Hiç olmazsa emeklilerimiz torunlarının yüzünü güldürsün diye bir asgari ücret tutarında bayram hediyesi yapmalıyız." dedi.

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Sarıgül, Parti Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Her vatandaşın Türkiye'de yaşadığı için mutlu ve keyifli olmasını istediklerini belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşları açlık sınırının altında kalmayacak şekilde derhal ve hemen güncellenmelidir. Emeklilerimize bayramlarda verilen ikramiyeler son derece komik kaldı. Hiç olmazsa emeklilerimiz torunlarının yüzünü güldürsün diye bir asgari ücret tutarında bayram hediyesi yapmalıyız."

Türkiye Değişim Partisinin ana felsefesinin "ekonomik milliyetçilik" olduğunu belirten Sarıgül, Türkiye'nin çaresinin kendine yeter hale gelmesi olduğunu, bunun için de çalışacaklarını ifade etti.

Sarıgül, ayrıca bütün siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör suçları, uyuşturucu, cinsel saldırı ve istismar suçları, kadına karşı şiddet suçları hariç bir genel af çıkaralım. Kader mahkumlarına bir şans daha verelim. Ramazan Bayramı'nda aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım." ifadelerini kullandı.

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