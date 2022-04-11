Milyonlara büyük müjde! İkramiyeler bayramdan önce hesaplarda olacak ne kadar yatırılacak?
Bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Peki emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu noktada; bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Hal böyle olunca; milyonlarca emekli vatandaş "Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor.
Ne zaman verilecek?
Sabah'ta yer alan habere göre Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.
Ne kadar olacak?
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:
FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.