BIST 2.432
DOLAR 14,68
EURO 16,01
ALTIN 929,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

AB, 21 Rus hava yolu şirketini kara listeye aldı

AB, 21 Rus hava yolu şirketini kara listeye aldı

Avrupa Birliği (AB), uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle 21 Rus hava yolu şirketini kara listesine ekledi.

Abone ol

AB Komisyonu, Avrupa'da operasyon yasağı veya sınırlamasına tabi olan hava yollarını içeren AB Hava Güvenliği Listesi'nin güncellendiğini açıkladı.

Açıklamada, uluslararası güvenlik standartlarını yerine getirmeyen hava yolu firmalarını içeren listeye, Rusya'da sertifikalandırılan 21 hava yolu şirketinin eklendiği belirtildi.

Kararın, Rusya'nın yabancılara ait uçakları zorla yeniden kaydettirmesi ve geçerli uçuşa elverişlilik sertifikaları olmadan operasyonlarına izin vermesi nedeniyle alındığına işaret edilen açılamada, bu durumun ciddi güvenlik endişelerine neden olduğu ve uluslararası havacılık güvenliği standartlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, son güncellemeyle 117 hava yolu şirketinin AB hava sahasında uçuşunun yasak olduğuna dikkat çekildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, "Bu kararın Rusya'ya karşı başka bir yaptırım olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Karar sadece teknik ve güvenlik gerekçeleriyle alınmıştır. Güvenliği siyasetle karıştırmıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın geçerli bir uçuşa elverişlilik sertifikası olmayan yüzlerce uçağın işletilmesine izin verdiğine işaret eden Valean, bunun uluslararası sivil havacılık anlaşmasını açık biçimde ihlal olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Enflasyon için yeni modeller geliyor
Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Enflasyon için yeni modeller geliyor
Ayçiçek yağı fiyatları gündem oldu Avrupa'da bakın kaç lira? Bir gurbetçi paylaştı İngiliz 4'e katladı
Ayçiçek yağı fiyatları gündem oldu Avrupa'da bakın kaç lira? Bir gurbetçi paylaştı İngiliz 4'e katladı
Esed rejimi ve PKK'dan Haseke'de karşılıklı abluka
Esed rejimi ve PKK'dan Haseke'de karşılıklı abluka
Mustafa Sarıgül'den emekli ikramiyeleri için çağrı: Komik kaldı
Mustafa Sarıgül'den emekli ikramiyeleri için çağrı: Komik kaldı
Kardiyoloji Uzman Dr. Ayhan Küp: Oruç tutmak kalp sağlığına faydalı
Kardiyoloji Uzman Dr. Ayhan Küp: Oruç tutmak kalp sağlığına faydalı
Haşim Kılıç'tan ilk açıklama geldi! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
Haşim Kılıç'tan ilk açıklama geldi! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu
NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu
Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı? Erdoğan'ı devirecek isim kim? Hadi Özışık yorumluyor..
Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı? Erdoğan'ı devirecek isim kim? Hadi Özışık yorumluyor..
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini daha da düşürdü
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini daha da düşürdü