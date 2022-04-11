BIST 2.432
DOLAR 14,68
EURO 16,01
ALTIN 929,26
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Enflasyon için yeni modeller geliyor

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Enflasyon için yeni modeller geliyor

Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıktıklarını duyurarak "Tasarruf sahiplerini enflasyona karşı koruyacak ürünler üzerinde çalışıyoruz." dedi. Enflasyon için sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz" :

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması programında konuştu. Bakan Nebati, "Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlara sınırlı yansıması için adımları atmaya devam ediyoruz" şeklinde açıkladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlara sınırlı yansıması için adımları atmaya devam ediyoruz.

Gıda ürünleri temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk.

Yıl sonu ve sonrasında emin olun bu sıkıntılı dönemi geçtiğimizde, aynı karamsarlara karşı biz toplum olarak galip geleceğiz. Biraz sabır.

Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.

Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir.

Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İslam Memiş: Dolar 13.80'e inecek, Erdoğan Haziran'a kadar tüm ekibi değiştirip 'erken seçim' diyecek
Foto Galeri İslam Memiş: Dolar 13.80'e inecek, Erdoğan Haziran'a kadar tüm ekibi değiştirip 'erken seçim' diyecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ayçiçek yağı fiyatları gündem oldu Avrupa'da bakın kaç lira? Bir gurbetçi paylaştı İngiliz 4'e katladı
Ayçiçek yağı fiyatları gündem oldu Avrupa'da bakın kaç lira? Bir gurbetçi paylaştı İngiliz 4'e katladı
Düzenleme Meclis'ten geçti! Kira borcu fesih sebebi sayılamayacak
Düzenleme Meclis'ten geçti! Kira borcu fesih sebebi sayılamayacak
Mustafa Sarıgül'den emekli ikramiyeleri için çağrı: Komik kaldı
Mustafa Sarıgül'den emekli ikramiyeleri için çağrı: Komik kaldı
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haşim Kılıç'tan ilk açıklama geldi! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
Haşim Kılıç'tan ilk açıklama geldi! Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu
NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu
Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı? Erdoğan'ı devirecek isim kim? Hadi Özışık yorumluyor..
Millet İttifakı'nın adayı Haşim Kılıç mı? Erdoğan'ı devirecek isim kim? Hadi Özışık yorumluyor..
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini daha da düşürdü
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini daha da düşürdü
Şanlıurfa'da sığınmacı kılığında yakalandı
Şanlıurfa'da sığınmacı kılığında yakalandı