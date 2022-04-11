Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Enflasyon için yeni modeller geliyor
Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıktıklarını duyurarak "Tasarruf sahiplerini enflasyona karşı koruyacak ürünler üzerinde çalışıyoruz." dedi. Enflasyon için sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz" :Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması programında konuştu. Bakan Nebati, "Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlara sınırlı yansıması için adımları atmaya devam ediyoruz" şeklinde açıkladı.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlara sınırlı yansıması için adımları atmaya devam ediyoruz.
Gıda ürünleri temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk.
Yıl sonu ve sonrasında emin olun bu sıkıntılı dönemi geçtiğimizde, aynı karamsarlara karşı biz toplum olarak galip geleceğiz. Biraz sabır.
Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.
Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir.
Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk.